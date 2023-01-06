تدريب 400 شاب و50 فتاة على تربية النحل في منطقة عسير

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استفاد أكثر من 400 شاب و50 فتاة في منطقة عسير من الدورات التدريبية التي نظمتها جمعية النحالين بمحافظة رجال ألمع حتى نهاية العام المنصرم 2022 ، والتي تركزت في مجالات تربية النحل ومنتجاتها.

وأشار نائب رئيس الجمعية مفرح بن أحمد الشديدي الذي التقته لـ “واس” إلى أن الدورات التي قدمتها الجمعية اشتملت على تعريف بطرق تربية النحل ووسائل تطوير أدوات الإنتاج إضافة إلى تدريب المشاركين والمشاركات على وسائل الاستفادة من جميع منتجات النحل مثل غذاء الملكات والعسل الطبيعي وحبوب اللقاح وسم النحل ، مؤكدا أن الفائدة التي يجنيها النحال ليست في منتج العسل فقط بل إن المكاسب المالية الحقيقية تأتي من منتجات أخرى مثل غذاء الملكات الذي تقدر قيمة الجرام الواحد منه بـ” 50 ريالا” والكيلو الواحد يباع بحوالي ” 50 ألف ريال ” ، أما سم النحل فيبلغ سعر الجرام الواحد منه “150 ريالا” وهو مطلوب بشكل كبير من مصانع الأدوية ،وقد تستخرج منه مضادات لسموم الحشرات والثعابين.

وأضاف الشديدي : هناك مادة أخرى مهمة وذات مردود مالي جيد تنتجها النحل وهي صمغ النحل المعروف بـ”العكبر” و يصنف ضمن المضادات الحيوية الفعالة والآمنة بحسب الدراسات العلمية المنشورة.

ويقدر نائب رئيس جمعية النحالين برجال ألمع عدد النباتات والأشجار التي يستفيد منها النحل بأكثر من 260 نبتة محلية.

ويعرض الجناح في مهرجان العسل الأول بـمركز”قنا”، جميع الأدوات الخاصة بتربية النحل وإنتاج العسل.