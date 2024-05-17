تدشين أول مهرجان “للماعز الدهم” في المملكة بمنطقة عسير

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دشن رئيس مركز مربة عبدالعزيز الشهري مهرجان “الماعز الدهم” الأول، بمركز مربة 65 كلم جنوب غرب مدينة ابها بمشاركة عدد من الادارات الحكومية ذات العلاقة وعدد من مربي سلالة الماعز الدهم وبحضور كثيف من الاهالي ومحبي تربية الماشية ورجال الاعلام والمهتمين، وسيستمر المهرجان مدة 3 أيام, ويهدف التعريف بسلالة الماعز الدهم التي تتفرد بها منطقة عسير ويفتح المهرجان أبوابه يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء.

وقد تم وضع ضوابط صارمة للمشاركة في المهرجان والتأكد من نقاء السلالة عبر وضع لجنة متخصصة لتقييم الماعز المشارك في المهرجان.

وقد تم تخصيص 4 أجنحة للجهات الحكومية و 50 جناح للجهات المشاركة ، ومسرح للطفل، وسيرافق المهرجان برامج توعوية وورش عمل ومحاضرات وبرامج للزوار والمشاركين ومسابقات يومية ومسابقة وزن الاضاحي وغيرها.

وقد أبدى مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير بن مجثل سعادته بما شهده المهرجان من اهتمام واسع وتفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة و كذلك المربين والاهالي، وطالب المربين والمهتمين بنشر السلالة الفريدة للماعز الدهم والمحافظة عليها نظراً لأهميتها.