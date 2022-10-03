تدشين الأعمال الكاملة للأديب الراحل عبد الله بن إدريس بـ “كتاب الرياض”

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دشنت اليوم بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022، مجموعة الأعمال الكاملة للأديب الراحل عبدالله بن إدريس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز ، والرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، وأبناء الفقيد، وجمهور من المثقفين والمهتمين بإنتاجه الثقافي والأدبي .

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل في كلمته خلال حفل التدشين، هذه الخطوة ، متوجهًا بالشكر إلى أبناء الأديب الراحل قائلًا: “أنا محظوظ بحضوري هذه المناسبة، حيث نعتبر أنفسنا جميعًا من أبناء المرحوم ابن إدريس، فالفقيد حظي باعتراف ثلة من مجايليه بعلمه وفضله، ونال محبة وقبول كل من عرفوه”.

وتذكر الفيصل، أول لقاء جمعه بابن إدريس “رحمه الله” في نادي الرياض الأدبي، منوهًا بأن الفضل يُعزى في تأسيس هذا النادي بعد الله إلى الفقيد .

من جانبه أوضح زياد الدريس نجل الأديب الراحل، أن أعماله الأدبية التي تم تدشينها قد احتوت نصوصاً شعرية لم تنشر من قبل، وشكر “الهيئة” على تهيئتها مكاناً ملائماً لحفل التدشين.

فيما أشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيل، بإنتاج ابن دريس الأدبي، مستحضرًا ما كان يتمتع به من حدس أدبي سبق به عصره.

الجدير بالذكر أنها اشتملت اعمال الأديب الراحل على ” 6 ” مجلدات منها الاعمال الشعرية ، وشعراء نجد المعاصرون ، مختارات من افتتاحية صحيفة الدعوة بقلم رئيس التحرير ، قافية الحياة سيرة ذاتية ، حياته وآثاره وما كتب عن عبدالله بن إدريس ، و”كلام في أحلى كلام” .