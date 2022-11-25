تدشين البرنامج التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بحضرموت

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مديرية تريم بمحافظة حضرموت، ضمن برنامج “نور السعودية التطوعي”، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية, حيث سيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بفحص ومعاينة 4000 حالة، وإجراء 400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وزراعة العدسات وصرف نظارات طبية للمستفيدين.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.