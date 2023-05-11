تدشين الشعار الرسمي لـ كأس آسيا 2023

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن الشعار الرسمي لبطولة آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر بمشاركة 24 منتخبًا.

رسمياً تدشين الشعار الرسمي لكأس آسيا قطر 2023 #كأس_اسيا2023 | #SSC pic.twitter.com/uz9DuZRu1w — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 11, 2023

شعار كأس آسيا 2023

وتم الكشف عن الشعار الجديد لبطولة كأس آسيا 2023، خلال حفل قرعة البطولة الذي انطلق قبل قليل في دار الأوبرا في كتارا بحضور أبرز نجوم القارة.

ويتواجد في حفل قرعة النسخة الجديدة من كأس آسيا العديد من نجوم القارة، ومنهم؛ تيم كاهيل، حسن الهيدوس، بارك جي-سونغ، سيرفر دجيباروف، يوشيمي ياماشيتا، سون وين ومايمول روكي.

نظام البطولة

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس آسيا 2023 على 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة بجانب أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

تصنيف المنتخبات

وجاء في التصنيف الأول للنسخة الجديدة من بطولة كأس آسيا 2023، كل من؛ السعودية، قطر، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية وأستراليا، وضم المستوى الثاني منتخبات العراق، الإمارات، عُمان، أوزبكستان، الصين والأردن.

ويتواجد في المستوى الثالث منتخبات البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان ولبنان، فيما ضم المستوى الرابع الهند، تايلاند، ماليزيا، هونج كونج وإندونيسيا، بجانب طاجيكستان التي تشارك في البطولة للمرة الأولى.

جدير بالذكر أن الصين كانت ستستضيف هذه النسخة في منتصف العام الحالي، إلا أنها اعتذرت في بداية العام الماضي عن تنظيم كأس آسيا، بسبب تفشي فيروس كورونا آنذاك، وحصلت قطر على حق الاستضافة.