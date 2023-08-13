تدشين المعسكر الكشفي العلمي ‫للمدن الذكية بتبوك

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دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير اليوم، فعاليات المعسكر الكشفي العلمي ‫للمدن الذكية، والذي تستضيفه إدارة تعليم المنطقة، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي، بمشاركة 200 طالب وطالبة من تعليم تبوك وإدارات تعليم ينبع، والمنطقة الشرقية، والقريات، والمجمعة، والخرج، بحضور مشرف عام النشاط الطلابي بالوزارة التعليم عبدالمحسن العون.

وأوضح القعير أن المعسكر الذي تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام يهدف إلى استثمار أوقات الإجازة، وتهيئة الفرص للكشافين لاكتشاف ميولهم ومهاراتهم من خلال برامج تدريبية متعددة تعزز البحث العلمي والابتكار في مجال المدن الذكية.

يذكر أن الفعاليات انطلقت بإقامة ورش عمل جاءت بعنوان السلامة أولًا، والمدن الذكية المستدامة، والسياحة في تبوك من منظور تاريخي ومستقبل واعد.