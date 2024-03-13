تدشين النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين

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دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء الشكل الجديد لكأس مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.. وذلك بالتزامن مع إجراء قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة للموسم الحالي 2023-2024، بمشاركة أندية الهلال، النصر، الخليج والاتحاد.

وتعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أغلى البطولات المحلية، وتوج فيها تاريخيًا 10 أبطال الأهلي، الهلال، الاتحاد، النصر، الشباب، الاتفاق، الوحدة، الفيحاء، الفيصلي والتعاون.

وكانت النسخة السابقة من الكأس تم تدشينها عام 2011 حيث شهدت هذه الكأس تنافسًا كبيرًا بين الأندية منذ ذلك الحين وحتى آخر ظهور لها في الموسم الماضي 2022-2023.

يذكر أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يحصل على جائزة قدرها 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

الهلال آخر من حقق لقب كأس الملك بالموسم الماضي بعد فوزه على الوحدة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 .

الهلال فاز باللقب 10 مرات خلف الأهلي بواقع 13 مرة (الأكثر).

وحقق نادي الاتحاد كأس الملك آخر مرة عام 2018 بعد الفوز على الفيصلي، والاتحاد ثالث أكثر فريق حقق البطولة (9 مرات) بعد الأهلي والهلال.

بينما حقق النصر كأس الملك آخر مرة قبل 34 عاماً وتحديداً عام 1990 بعد الفوز على التعاون، ويعد النصر رابع أكثر فريق حقق البطولة خلف الأهلي، الهلال ثم الاتحاد.