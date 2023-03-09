تدشين النسخة الرابعة من دوري المدارس بمشاركة 500 ألف طالب وطالبة

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دشّن معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، اليوم، الموسم الرابع لمشروع دوري المدارس لكرة القدم للبنين، والموسم الأول للألعاب الرياضية المختلفة للبنات، وذلك في مقر وزارة التعليم بالرياض.

وشهد حفل التدشين استعراض نجاحات النسخ الثلاث الماضية من دوري المدارس لكرة القدم للبنين، والأرقام والإنجازات التي حققها المشروع، إضافة إلى استعراض نجاح النسخة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم للبنات الذي أقيم مؤخراً، حيث أقيمت النسخ الثلاث الماضية في 47 مدينة مختلفة، بمشاركة أكثر من 500 ألف لاعب ولاعبة، خاضوا أكثر من 50 ألف مباراة، بمشاركة نحو 35 ألف فريق، وألفي حكم، وأكثر من 25 ألف متعاون، و13 ألف مدرب ومدربة، وتوج 1200 بطل.

وقال معالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي في تصريح صحفي: “سعدنا اليوم بتدشين النسخة الرابعة من دوري المدارس، بمشاركة 500 ألف طالب وطالبة في ألعاب مختلفة، حيث تمثل كرة القدم 33% من هؤلاء المشاركين، فيما ستكون النسبة المتبقية لبقية الألعاب”، مؤكداً حرص وزارة الرياضة على الشراكة مع وزارة التعليم لإظهار المواهب، التي يعنى هذا الحدث الرياضي الكبير باكتشافها وتظهر خلال سن مبكرة، من أربع إلى ست سنوات، بما يتيح الفرصة لبرامج الابتعاث والمنتخبات الوطنية لاكتشاف المواهب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف معاليه: “المشروع يعد رافداً مهماً للرياضة السعودية، نستكشف به المواهب، وهو جزء مهم من الإستراتيجية الوطنية للرياضة، التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهي: رفع نسبة ممارسة الرياضة، واكتشاف المواهب، وتحسين أداء الرياضيين، ولا شك أن دوري المدارس يُشكل قاعدة أساسية لهذه الركائز”.

يذكر أن منافسات الموسم الجديد لدوري المدارس ستنطلق الاثنين المقبل بكرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة للبنين، في 47 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة.