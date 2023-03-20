تدشين النسخة الرابعة من دوري المدارس في الرياض

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دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي، أمس بمتوسطة عمر ابن أبي سلمة في الرياض، دوري المدارس في نسخته الرابعة، بحضور رئيس الاتحاد للرياضة المدرسية علي الشعلان.

وثمن الدكتور خرمي، الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة لإطلاق وتنظيم دوري المدارس الذي سيكون رافداً كبيراً لأندية المملكة والمنتخبات السعودية واكتشاف المواهب، واستثماراً إيجابياً لأوقات الطلاب والشباب، وبما يرفع جودة الحياة، مشيراً إلى سعي وزارتي التعليم والرياضة من خلال الخطط المشتركة للوصول إلى هدف أساسي، وهو بناء مجتمع حيوي يهدف لتحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة مستويات النشاط البدني بين فئات المجتمع.

يشار إلى أن تعليم الرياض جهز 14 ملعباً لتأدية مباريات الدوري، بمشاركة 15600 طالب يمثلون 1523 فريقاً من 458 مدرسةً، حيث يدير المباريات 35 حكماً، ويشارك في التنظيم 76 منظماً.