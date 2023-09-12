تدشين اندر الفرص الاستثمارية من جوار الحرم المكي

المناطق_جدة

سعيا لتحقيق رؤية المملكة في سبيل رفع الطاقة الاستيعابية لكافة الخدمات والعقارات المحيطة بالحرم المكي للوصول الى ثلاثين مليون معتمر و6 ملايين حاج بحلول عام 2030 ، وإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة وإتاحتها لأكبر عدد من المسلمين

وتطوير المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف، لتقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بقدسية المكان والمكانة وفق أعلى المعايير العالمية لخدمة ضيوف الرحمن

يأتي دور الشركات العقارية جلياً في تنفيذ أهداف الرؤية الطموحة لفتح آفاق جديدة أمام المطورين العقاريين للمساهمة في تطوير مشاريع نوعية وتمكينهم على اقتناص الفرص الاستثمارية وخاصة في مكة المكرمة

ومع ندرة الأراضي المحيطة بالحرم المكي أصبح التنافس في الاستثمار داخل المنطقة المركزية عالياً مما يسهم بشكل كبير في زيادة الطلب مع قلة العرض للمواقع الاستثمارية حول الحرم المكي

لذا بدأت شركة جبل عمر للتطوير بإتاحة الأراضي الواقعة في المرحلة السادسة من مشروع جبل عمر للاستثمار وطرحها من خلال البيع بالمزاد العلني وإتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين من إقتناص الفرص الاستثمارية داخل المنطقة المركزية ،

جاء ذلك بعد حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة إسناد العقارية وإطلاق ( جوهرة جبل عمل ) لتكون واحدة من أندر فرص الاستثمار العقاري التي تبعد خطوات عن المسجد الحرام

وقد أوضح الأستاذ خالد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير ، أن جوهرة جبل عمر تقع ضمن المرحلة السادسة من مشروع جبل عمر داخل المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف والتي يمكن الوصول اليها سيرا على الأقدام عبر ممرات المشاة التي تربط مشروع جبل عمر بساحات المسجد الحرام ، كما أن المشروع تتوافر فيه كافة خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها .

وأضاف العمودي إلى أن جوهرة جبل عمر تقع على مساحة تقدر بأكثر من 13 الف متراً مربعاً قسمت الى قطعتين ، حيث تبلغ مساحة الجوهرة الأولى كما تم تسميتها قرابة 5,649.10 متر مربع و مساحة الجوهرة الثانية 7,503.37 متر مربع .

ومن جهة أخرى أكد المهندس محمد بابحر الرئيس التنفيذي لشركة إسناد العقارية المسوق العقاري أن جوهرة جبل عمر تعتبر واحدة من أندر الفرص الاستثمارية الواعدة نظراً لأهمية موقعها الحيوي ، وتعد فرصة ذات قيمة مستديمة ومتنامية العوائد الاستثمارية ولندرة الأراضي في المنطقة المركزية ، حيث يمكن الاستثمار فيها ببناء برجين شاهقين في كل أرض تصل ارتفاعاتهم الى 35 و 40 دورا على التوالي مما يمكن كبار المستثمرين ورجال الاعمال من الاستثمار في تشييد الفنادق العالمية والأبراج السكنية والفندقية والمجمعات التجارية في أطهر بقاع الأرض

لمزيد من التفاصيل عن المشروع :

www.jawharatjabalomar.com