تدشين برنامج تحدي المشي للمدارس بالشراكة بين وزارتي التعليم والرياضة

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دشّن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن فيصل رئيس مجلس إدارة شركة تحدي المشي للترفيه اليوم، بمقر وزارة التعليم بالرياض برنامج تحدي المشي في المدارس.

ويهدف برنامج تحدي المشي للمدارس؛ للوصول إلى مجتمع حيوي من خلال رفع مستوى ممارسة النشاط البدني في المجتمع المدرسي، وزيادة عدد مزاولي رياضة المشي في المجتمع السعودي.

وتضمن البرنامج حفلًا خطابيًا، أُقيم على مسرح وزارة التعليم، بدأ بعرض مرئي عن تحدي المشي للمدارس، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة شركة تحدي المشي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل، أشار فيها إلى تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2022 بأن نسبة ممارسي النشاط البدني لمدة 60 دقيقة يومياً من فئة الأطفال والمراهقين بالمملكة لا تتجاوز (6٪)، حيث تعد هذه النسبة منخفضة ويجب معالجتها.

وقال سموه: “تماشياً مع رؤية 2030 بقيادة سمو سيدي ولي العهد الأمين تم تصميم برنامج يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة المشي وزيادة ممارسيها (برنامج تحدي المشي للمدارس)، بالتعاون مع وزارة التعليم وبمشاركة المعلمين والمعلمات؛ مستهدفاً أكثر من (6) ملايين طالب وطالبة، بهدف الوصول إلى مجتمع حيوي نشيط؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج جودة الحياة”.

وقدّم الأمير خالد بن سعود في ختام كلمته شكره لجميع شركاء النجاح الذين أسهموا في دعمه، وعلى رأسهم وزارة التعليم، وزارة الرياضة، وزارة الصحة ومجموعة stc السعودية سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها ويحفظ لها قيادتها الرشيدة.

ويُقام تحدي المدارس للمشي سنوياً بالشراكة بين وزارتي التعليم والرياضة بالتعاون مع شركة تحدي المشي للترفيه، حيث يقوم الطلاب والطالبات بالتسجيل في دوري المدارس للمشي عبر التطبيق الخاص للتحدي واحتساب خطواتهم عبر مسارين خاص وعام.

ويتنافس طلاب وطالبات التعليم العام في المسار الخاص للتحدي من أصل 1266 مدرسة تم اختيارها من جميع إدارات التعليم بالمملكة، حيث يتم احتساب الإجمالي التراكمي لخطوات الطلاب والطالبات وتصفية المدارس إلى أعلى 16 مدرسة للبنين والبنات.

وحرصاً على مشاركة أكبر عدد من الطلاب والطالبات في التحدي أطلق البرنامج المسار العام للتنافس بشكل فردي، حيث يكون التحدي مفتوحاً للجميع من خلال جولة واحدة يتحدد فيها الفائزون الأعلى خطوات من جميع مدارس المملكة.

وفي نهاية الحفل قدم مجموعة من طلبة التعليم العام مشاركة طلابية بعنوان: (نمشي للصحة .. نمشي للحياة)، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.