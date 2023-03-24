تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في العاصمة الأردنية عمّان

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الأردنية عمّان، أمس، مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1444هـ، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن بندر بن ضيف الله العتيبي، والمستشار الإسلامي الملكف بالسفارة عبدالله الدعيلج.

وأكد “الدعيلج” أن البرنامج هو امتداد لمسيرة طويلة من العطاء القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تلمس احتياجات المسلمين حول العالم وتلبية احتياجاتهم، منوهًا بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتنفيذ هذا البرنامج على أكمل وجه، مشيداً بعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط المملكة مع شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان للبرنامج أثراً طيباً في نفوس الجميع الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة، وللمسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج، وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين في جميع أنحاء العالم، سائلين المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب لقيادة المملكة الرشيدة وشعبها.

يذكر أن برنامج التفطير يستهدف توزيع 12500 وجبة، مستهدفاً مختلف المحافظات الأردنية والمخيمات الفلسطينية والسورية، إضافةً إلى الجمعيات الخيرية ودور الأيتام والمطلقات والأرامل، كما سيتم توزيع 5 أطنان من التمور الفاخرة، و5000 مصحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.