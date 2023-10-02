تدشين تطبيق “معاملاتي” لإنهاء المعاملات إلكترونياً في أمانة الشرقية

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دشّن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم، التطبيق الإلكتروني الجديد الذي تطلقه الأمانة ضمن خطط التطور التقني للتحول الرقمي الذي تقوده وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية بالأمانة، ويُعد من البرامج التقنية لإنهاء المعاملات عبر الهاتف النقال إلكترونياً تحت عنوان (معاملاتي)، وذلك بحضور عدد من وكلاء الأمين ومديري الإدارات بمقر الأمانة.

وأوضح معاليه، أن أمانة الشرقية تشهد تحولات تقنية مهمة، ومنها هذا التطبيق الذي يشكل نقلة نوعية في جودة العمل لإنهاء المعاملات الإلكترونية بكل يسر وسهولة، مؤكداً حرص الأمانة على تسهيل الإجراءات و الخدمات للمستفيدين، وإنهاء معاملاتهم بدون أي أعباء وصعوبات عبر تقنية “الهاتف النقال”.

من جانبه، نوه وكيل الأمين للتحول الرقمي نائل الحقيل، بأن تدشين نظام المعاملات على الأجهزة الإلكترونية يسهل الإجراءات في العمل، حيث تخطت أمانة الشرقية الـ99% في التوقيع الإلكتروني للمعاملات وهناك عمل مستمر للوصول إلى نسبة 100% في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا التطبيق ينقل المعاملات بكل سهولة إلى الأجهزة الإلكترونية “الجوال” مع مراعاة الاحتياطات الأمنية والحماية لهذا التطبيق تقنياً لتمكين المستفيد والمسؤول من إنهاء المعاملات عبر هذه التقنية، حيث خصصت الأمانة فريق دعم فني متواصل للوقوف على أي مساعدة يحتاجها المستفيد المستهدف.

كما تم استعراض قصة عملية التحول بدءًا من عملية المعاملات الورقية ومراحل تنقلها إلى الطريقة الحديثة للتحول التقني الذي وصلت إليه الأمانة اليوم، ضمن عملها لاستكمال عملية التطور الذي تشهده في التحول الرقمي.