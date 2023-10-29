تدشين حملة طبية مجانية لطب وجراحة العيون في المستشفى السعودي الميداني بحيران اليمنية

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برعايةٍ من معالي قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، وإشراف من مركز الإسناد الطبي في قيادة القوات المشتركة، وبحضور محافظ حجة، وعددٍ من وجهاء وأعيان المحافظة، تم اليوم (الأحد) تدشين الحملة المجانية لطب وجراحة العيون في المستشفى السعودي الميداني بمديرية حيران.

وتأتي هذه الحملة بجهودٍ مشتركة مع جمعية البصر العالمية، وبتمويلٍ من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إذ تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالي المحافظة، وتستهدف معالجة أكثر من 1200 مريض، وإجراء 400 عملية جراحية للعيون.

ويعد هذا النشاط الإنساني في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين وتحسين نوعية حياة اليمنيين الذين يعانون من مشاكل في البصر.

وأعرب الحضور عن تقديرهم وامتنانهم لهذه الجهود الإنسانية التي تعكس الحرص الدائم على تقديم كل ما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية للمواطنين اليمنيين، مؤكدين أهمية استمرارية مثل هذه الحملات في الفترة المقبلة.