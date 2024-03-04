تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعسير

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، دشّن مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني مساء أمس، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، تحت شعار “بالتقنية نسعى لحمايتكم”.

واطلع الحضور على المعرض المصاحب للفعاليات الذي تضمن مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، شمل ذلك شرحاً مفصلاً عن الأجهزة الحديثة والآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والحماية المدنية، وشرحاً للعديد من البرامج الحديثة والتقنيات المحوسبة المستخدمة، وكذلك عرض بعض اللوحات التوعوية والتعريف بأجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الاحتفال.

ونوّه مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير عن الدعم السخي الذي يلقاه الدفاع المدني من القيادة الرشيدة – أيدهم الله-, ما كان له بالغ الأثر في تطوير جهاز الدفاع المدني وتطوير قدرات منسوبيه لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في المناسبات المحلية والدولية من خلال برامجه المتعددة.