تدشين مبادرة “انسياب” المتطورة لقياس انسيابية الحركة لحافلات نقل الحجاج

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دشّن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مبادرة “انسياب” بنسختها المتطورة التي تقيس انسيابية حركة الحافلات المخصصة لنقل الحجاج خلال موسم الحج هذا العام 1445هـ، وذلك باستخدام تقنية الدرونز “الطائرات بدون طيار”، والعديد من الكاميرات والمستشعرات المنتشرة التي ترتبط بمنصة موحدة تقوم بتحليل البيانات، لقياس أكثر من ٢٥ مؤشراً؛ بهدف المساعدة في تحسين متوسط زمن الرحلات لضيوف الرحمن خلال أدائهم لمناسكهم، إضافة إلى قياس حجم المرور على الطرق المؤدية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويأتي تدشين مبادرة انسياب في إطار جهود الهيئة العامة للنقل في تبني التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في النقل، ولتسخير كافة الإمكانات والموارد لتحسين وإثراء تجربة الحاج ومساعدته في الحصول على خدمة سلسة وميسرة وآمنة أثناء رحلته الإيمانية للحج.