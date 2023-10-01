تدشين مبادرة برنامج “التدريب في الصناعات الحيوية” بجامعة الملك عبدالعزيز

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دشنت رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، اليوم، مبادرة برنامج التدريب في الصناعات الحيوية، بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين يوسف نعمان، وذلك في مركز الملك فهد للبحوث الطبية.

وأوضح الدكتور نعمان، أن المبادرة تأتي في إطار دور الجامعة في تعزيز ودعم البحث العلمي والابتكار من خلال مجالاتها المختلفة ما سيكون له الأثر في تطوير وتنمية المجالات البحثية الواعدة في التقنية الحيوية ومجال الرعاية الصحية.

وبين أن برنامج التدريب في مجال صناعة الأدوية الحيوية يعد امتدادًا طبيعيًا لالتزام الجامعة بدعم مجال التقنية الحيوية وهو مصمم لتدريب وتنمية قدرات الجيل القادم من الباحثين في التصنيع الحيوي وإثرائهم بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها لتطوير وإنتاج منتجات التقنية الحيوية المتقدمة، التي من شأنها تحسين حياة الأفراد والمجتمعات في المملكة وجميع أنحاء العالم.

وفي سياق ذا صلة، شهدت رئيسة الجامعة المكلفة توقيع اتفاقيات تعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز وعددٍ من الشركات الوطنية في مجال صناعة الأدوية، ويستهدف التعاون إنشاء معمل متخصص لتطوير عمليات التصنيع الحيوي للقاحات والأدوية الحيوية، وتزويد الجامعة بالتقنيات اللازمة والخبرات المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى استكمال احتضان الجامعة للبرنامج التدريبي لصناعة الأدوية الحيوية.