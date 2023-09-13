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دشّنت جامعة طيبة وهيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم، مركز الهلال الأحمر السعودي داخل المدينة الجامعية لخدمة منسوبي وطلاب وطالبات الجامعة البالغ عددهم أكثر من 60 ألف طالب وطالبة.

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة طيبة الدكتور سعد خوش حال، أن تدشين مركز الهلال الأحمر بجامعة طيبة، جاء ثمرة تعاون مشترك بين الجامعة وفرع هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة، مبيناً أن المركز يقدم خدمة مجتمعية طارئة ومميزة لمنسوبي وطلبة الجامعة، تحقيقاً لرسالة الجامعة ورسالة الهلال الأحمر تجاه خدمة المجتمع.

وأفاد أن المركز يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وتم تجهيزه بكامل الأدوات والاحتياجات والكادر البشري والمعدات والآليات، مثمناً مبادرة هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة لتقديم خدماته لطلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيها.