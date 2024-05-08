تدشين معرض مشاريع وابتكارات كلية الهندسة 1445هـ بجامعة الجوف

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دشَّن رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، معرض مشاريع وابتكارات كلية الهندسة لعام 1445هـ، حضره منسوبو الجامعة، ورؤساء وممثلون لـ(18) جهة حكومية والقطاع الخاص، من أرباب العمل ذوي الاختصاص؛ كمحطة سكاكا للطاقة الشمسية، وشركة الاتصالات السعودية، وأمانة منطقة الجوف، وفرع هيئة التراث بالجوف، ومحطة دومة الجندل لطاقة الرياح، والإدارة الهندسية بوزارة الداخلية بالجوف، والقاعدة الجوية، وجمعية الجوف للطاقة الشمسية، وفرع الشركة السعودية للكهرباء، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وفرع وزارة المياه بالجوف، وممثلين من بعض الشركات والمكاتب الاستشارية.

وقد اشتمل المعرض على عدد من المشاريع الابتكارية، والمبادرات، حيث شمل المعرض (23) مشروعًا موزعة حسب المجالات الحيوية والتنمية المستدامة، فقد اشتمل على (7) مشاريع في الهندسة الكهربائية، و (6) مشاريع في الهندسة المدنية، و (4) مشاريع في الهندسة الميكانيكية، و (6) مشاريع في التصميم الداخلي وتصميم النزل والمنتجعات، كما اشتمل على ابتكار حول آلة لجني التمور، تعمل بالطاقة الشمسية، ومبادرة في مجال السلامة المرورية داخل مدن منطقة الجوف، وتهدف المبادرة إلى تحقيق السلامة ومراجعة التخطيط والتصميم الهندسي لعدد من المواقع الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية والتي تحتاج إلى إعادة دراسة وتقديم إجراءات علاجية وتصاميم هندسية.

وفي كلمته التي ألقاها رئيس الجامعة لدى تدشين المعرض، عبر عن شكره للقيادة الرشيدة على دعم قطاع التعليم والاستثمار فيه، ولسمو أمير منطقة الجوف على متابعته وتوجيهاته، موضحًا أن الجامعة تقدم الدعم الكامل لكل المشاريع التي تهدف إلى خدمة المجتمع في منطقة الجوف، وتدعم التنمية المستدامة فيها، مؤكدًا أن طلاب الجامعة وطالباتها نواة الاستثمار الحقيقي، وأن الاستثمار ليس مجرد نقل المعرفة وإنما يستهدف في المقام الأول الإبداع والابتكار والتطوير.