تدشين وحدة السكر بمركز الشرقية بمحافظة ينبع

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دشن أمس مدير النطاق الصحي الرابع في تجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور رفعت بن عبدالله أبوطالب وحدة السكر بمركز الشرقية بمحافظة ينبع حيث تتكون الوحدة من 3 من العيادات الرئيسة و 4 عيادات مشتركة منها، عيادة الطبيب المعالج، والتثقيف الصحي والتغذية العلاجية، وعيادة الأسنان، والتطعيمات الخاصة لمرضى السكر، وعيادة الضماد للقدم السكري، وعيادة فحص قاع العين.

و تعد وحدة السكر إضافة كبيرة لمنظومة المنشآت الصحية في النطاق الصحي الرابع وتسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العلاجية لمرضى السكري وتعزيز الإجراءات والأنشطة الوقائية والتوعوية لخفض معدلات الإصابة بهذا المرض بين سكان المنطقة وتقدم الوحدة كافة الخدمات العلاجية لمرضى السكري للسيطرة على المرضى ومتابعة الأمراض المصاحبة له مثل ارتفاع ضغط الدم وفرط الدهون وأمراض العيون.