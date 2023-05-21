تدشّين الوحدة الإشرافية لتمكين القطاع غير الربحي بأمانة الجوف

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دشّنت وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية وفرع شؤون الإسكان بمنطقة الجوف أعمال الوحدة الإشرافية لتمكين القطاع غير الربحي بأمانة المنطقة، وعقدت أمس اجتماعاً تعريفياً عن دور ومهام الوحدة الإشرافية لتمكين القطاع غير الربحي، وذلك بمقر الأمانة.

وشارك في الاجتماع عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية في المنطقة بحضور المشرف العام على إدارة تنمية القطاع الثالث أحمد عسيري, ومدير عام الوحدة الإشرافية فوزي الثقفي, مُمثلاً عن وكالة القطاع الثالث والمُشاركة المُجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومدير عام المشاركة المجتمعية بأمانة المنطقة منيرة الودعاني.

وجرى خلال الاجتماع التعريف بالوحدة الإشرافية ودورها في تمكين ودعم الجمعيات بالمنطقة، وكيفية الاستفادة المُثلى من خدماتها بما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي يتم تقديمها للمُستفيدين.

وحضر الاجتماع مسؤولو 6 جمعيات هي : الجوف للإسكان، القريات للإسكان، الإسكان بطبرجل، ابن القيّم الخيرية، حفظ النعمة بالجوف، بالإضافة إلى جمعية إكرام الموتى بالمنطقة.