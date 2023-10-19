تدمير “مخلفات” الفضاء بالليزر

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ابتكر باحثون في جامعة “ويست فرجينيا” الأمريكية، طريقة للتخلص من الحطام الفضائي الذي خلفته البعثات الفضائية السابقة والأقمار الصناعية المحطمة التي تنتشر في الغلاف الجوي، وذلك عبر تدميرها بأشعة الليزر المنبعثة من أجهزة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتتمكن أجهزة الليزر الفضائي المطورة من رصد المخلفات بسرعة فائقة، كما يمكنها تعديل مواقعها وتحويل أو إعادة توجيه الأجسام لمواقع بعيدة عن الأقمار الصناعية والمنصات الفضائية العاملة لتدميرها دون خسائر، ما يوفر مليارات الدولارات على الوكالات الفضائية الدولية.

وتتم عملية التدمير عبر آلية أطلق عليها الباحثون اسم “الاجتثاث”، حيث يقوم الجهاز بتبخير جزء صغير من الحطام وخلق عمود من البلازما عالي السرعة، ثم توجيه الحطام المستهدف إلى مدار مختلف عبر تغيير سرعته، ما يتيح لأشعة الليزر المتطورة تفتيته وإرساله بعيداً عن مدارات الأقمار الاصطناعية.