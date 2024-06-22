تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية

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أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية، دمرت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار، فوق أراضي المقاطعة، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقال أنوخين، في بيان عبر تطبيق “تلغرام”: “خلال الليل، تعرضت مقاطعتنا، مرة أخرى، لهجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين. حاول العدو مهاجمة إحدى المنشآت العسكرية الموجودة في مقاطعة سمولينسك. تم تدمير جميع الطائرات من قبل أنظمة الدفاع الجوي”.

وأضاف: “لم تكن هناك إصابات أو أضرار تعمل عليها أجهزة إنفاذ القانون”، مطالبًا الأهالي التزام الهدوء.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.