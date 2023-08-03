تدوير 70 ألف جهاز إلكتروني لدعم الأسر المحتاجة

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نجحت هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات في تدوير 70 ألف جهاز إلكتروني بقيمة سوقية 20 مليون ريال، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمركز الوطني لإدارة النفايات والقطاع الخاص

ولفت تقرير بذلك أن المبادرة عملت على تدوير وإصلاح 170 طناً من الأجهزة في إطار العمل على تحقيق الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات والمخلفات الإلكترونية وتقليل الهدر المالي عبر تدوير الأجهزة، إضافة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التكافل لتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الخدمات التقنية من خلال هذه المبادرة.

وتمثلت الأجهزة المستفاد منها في الهواتف المتنقلة، المودم والهاتف الثابت، الطابعات، الحاسب الآلي – مكتبي ومحمول.