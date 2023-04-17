تذاكر الهلال والنصر.. مبيعات التذاكر 49%

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بلغت نسبة مبيعات تذاكر مباراة ديربي الرياض بين فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره النصر، 49 في المئة قبل يوم من موعد هذه المواجهة بحسب ما كشفه الحساب الرسمي للقوة الزرقاء ومجالس جماهير النادي الهلال في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، الاثنين.

ويلتقي الهلال والنصر، الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في مباراة قمة مقدمة من الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي.

وكان نادي الهلال طرح الخميس تذاكر موقعة الديربي، حيث بدأت عملية البيع لحاملي عضوية برو عبر تطبيق «بلو ستور»، وبعدها بساعات أتيت الفرصة لجميع الجماهير في شراء التذاكر.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 138 و345 ريالاً، علماً أنه تم تخصيص 70 في المئة من التذاكر لجماهير الهلال، مقابل 30 في المئة للنصراويين.

يذكر أن مباراة ديربي الرياض في الدور الأول من الدوري انتهت بالتعادل 2-2، وتم تقديم مواجهة الدور الثاني بسبب مباراة الهلال أمام أوراوا الياباني المقررة 29 أبريل الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.