تراجع أرباح أرامكو إلى 454 مليار ريال بنهاية العام 2023

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تراجعت أرباح أرامكو السعودية إلى 454 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنسبة24.71٪ مقارنة مع 604 مليار ريال خلال العام 2022 وبلغ تراجع إجمالي الإيرادات 1,653 ترليون ريال للعام 2023, مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 2 ترليون ريال سعودي للعام 2022.

وعزت الشركة الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية.

بلغ صافي الدخل 454.76 مليار ريال سعودي للعام 2023، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 604.01 مليار ريال للعام 2022. ويعكس هذا الانخفاض بشكل أساس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.