تراجع أسعار الذهب إلى 2176.49 دولارًا للأوقية

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هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، من مستويات قريبة من الذروة، قبل تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يعطي مزيدًا من الوضوح بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.3% ليصل إلى 2176.49 دولارًا للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 2182.70 دولارًا للأوقية.

وعن أسعار المعادن النفيسة، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 929.70 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 % إلى 1022.90 دولارًا، وهبطت الفضة 0.2 % إلى 24.37 دولارًا.