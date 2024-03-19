تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

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تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار، مع ترقب المتداولين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة في منتصف العام.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 2156.67 دولاراً للأوقية، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % إلى 2159.80 دولاراً.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 24.92 دولاراً للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.8 % إلى 905.18 دولارات، وهوى البلاديوم 2.8 % إلى 1003.75 دولارات.