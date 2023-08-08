تراجع أسعار الذهب

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تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع استعادة الدولار لبعض الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1933.24 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1 في المئة، إلى 1967.90 دولاراً.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة، مسجلاً 916.47 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2 في المئة، ليصل سعره إلى 1237.38 دولاراً.