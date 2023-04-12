تراجع أسعار العقارات في المملكة 0.1 % خلال الربع الأول من 2023

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1 % خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 متأثراً بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2% وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي السكنية والتي انخفضت بنسبة 0.2 % وأسعار العمائر السكنية بنسبة 0.9% وأسعار الفلل بنسبة 2.0% وأسعار الشقق بنسبة 0.1%.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.9%،كما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.4% متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.4%.



ومن ناحية أخرى أظهرت نتائج النشرة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الاول 2023م مقارنة بالربع الاول من عام 2022 , فقد سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.6%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6% ، ,وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022،ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام ، ومن بين العقارات السكنية الأخرى ،ارتفعت أسعار كل من الشقق بنسبة 2.1%.