تراجع أسعار النفط لأقل مستوى في 3 أسابيع.. وبرنت يسجل 82.17 دولار للبرميل

ولا تزال أسعار الخام متأثرة ببيانات المخزونات الأمريكية التي صدرت أمس والتي كشفت ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام ونصف.

وقال محللون إن التقارير التي تشير لاستمرار قوة الصادرات الروسية قبيل دخول قرار السقف السعري على صادرات منتجات النفط الروسية في الخامس من الشهر الجاري ساعدت في خفض المخاوف المرتبطة بالإمدادات.