تراجع أسعار النفط لأقل مستوى في 3 أسابيع.. وبرنت يسجل 82.17 دولار للبرميل

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تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الخميس الثاني من فبراير، مسجلة أقل مستوى في 3 أسابيع إذ انخفض خام برنت لخامس جلسة على التوالي، وسط مخاوف من مستويات الطلب على الخام في أمريكا.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8% إلى 82.17 دولار للبرميل، وهو أقل سعر للعقد الأكثر نشاطًا منذ العاشر من يناير، كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.7% مسجلة 75.88 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.
ولا تزال أسعار الخام متأثرة ببيانات المخزونات الأمريكية التي صدرت أمس والتي كشفت ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام ونصف.
وقال محللون إن التقارير التي تشير لاستمرار قوة الصادرات الروسية قبيل دخول قرار السقف السعري على صادرات منتجات النفط الروسية في الخامس من الشهر الجاري ساعدت في خفض المخاوف المرتبطة بالإمدادات.