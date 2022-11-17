تراجع أسعار النفط.. و”برنت” إلى 91.82 دولار للبرميل

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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع انحسار التوترات الجيوسياسية.وأضافت زيادة إصابات كورونا في الصين إلى المخاوف المرتبطة بالطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

سعر خام برنت

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش 1.04 دولار أو 1.1 % لتسجل 91.82 دولار للبرميل.

سعر الخام الأميركي

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار أو 1.4 % لتسجل 84.42 دولار للبرميل.

وكان سعر خام برنت تراجع أمس 1.1 % في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.5 %.

مخزونات الخام في الولايات المتحدة

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر تشرين الثاني إلى 435.4 مليون برميل وفقا لما أعلنته إدارة معولمات الطاقة، وهو ما يقل بكثير عن توقعات رويترز بانخفاضها أكثر من 440 ألف برميل يوميا.