أبرز الموادالاقتصاد

تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 80 دولاراً للبرميل

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 14 ديسمبر 2022 - 8:43 صباحًا

المناطق_الرياض

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء تراجعاً ملحوظاً في تعاملاتها الصباحية المبكرة، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمعدل  30 سنتا، أي 0.4%، إلى 75.09 دولار ، لتفقد مكاسب بنسبة 3% حققتها في الجلسة السابقة، كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أي 0.5%، إلى 80.3 دولار للبرميل.

ويرجع سبب انخفاض أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية، بدلا من الانخفاض الذي توقعه المحللون، مما عزز المخاوف حول ضعف الطلب حتى مع تقلص العرض.

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 14 ديسمبر 2022 - 8:43 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى