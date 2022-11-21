أبرز الموادالاقتصاد

تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 87 دولاراً للبرميل

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 21 نوفمبر 2022 - 9:22 صباحًا

اقتربت أسعار النفط اليوم الاثنين من تسجيل أدنى مستوى لها خلال الشهرين الماضيين، متأثرة بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 28 سنتا أو 0.3% إلى 87.34 دولار للبرميل، بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 80 دولارا للبرميل، بانخفاض 8 سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق، اليوم الاثنين.

وأغلق كلا الخامين القياسيين، يوم الجمعة الماضية، عند أدنى مستوى لهما منذ 27 سبتمبر، ليواصلا الخسائر للأسبوع الثاني مع انخفاض برنت 9% وغرب تكساس الوسيط 10%.

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 21 نوفمبر 2022 - 9:22 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى