تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 95 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مقارنة بالأسعار التي شهدتها الأيام الماضية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 95.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2% يوم الجمعة.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 87.67 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3% عند الإغلاق يوم الجمعة.

وتراجعت أسعار النفط بعد أن طغت مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 في الصين إلى تقليص الطلب على مؤشرات إلى أن الإنتاج في أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة يفقد قوته.