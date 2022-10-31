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تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 95 دولاراً للبرميل

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 8:37 صباحًا

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مقارنة بالأسعار التي شهدتها الأيام الماضية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 95.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2% يوم الجمعة.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 87.67 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3% عند الإغلاق يوم الجمعة.

وتراجعت أسعار النفط بعد أن طغت مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 في الصين إلى تقليص الطلب على مؤشرات إلى أن الإنتاج في أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة يفقد قوته.

 

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 8:37 صباحًا
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shimaa mohamed

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