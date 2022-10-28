تراجع صافي أرباح أمازون إلى 2.8 مليار دولار في الربع الثالث

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أعلنت شركة أمازون ،أن أرباحها للربع الثالث تراجعت عن العام الماضي لكنها تجاوزت تقديرات وول ستريت. وبلغ صافي أرباح الشركة 2.87 مليار دولار، أو 0.28 دولار للسهم. يأتي هذا بالمقارنة مع 3.16 مليار دولار، أو 0.31 دولار للسهم، في الربع الثالث من العام الماضي. وكان محللون قد توقعوا أن يكون متوسط أرباح الشركة 0.21 دولار للسهم بحسب الألمانية.

وفيما يتعلق بالربع الرابع القادم ، قالت أمازون في بيان لها إنه من المتوقع أن يتراوح صافي المبيعات بين 140 مليار دولار و 148 مليار دولار، أو أن ينمو بين 2% و 8% مقارنة بالربع الرابع من عام .2021 كما تم اعتبار إرشادات أمازون بشأن الدخل التشغيلي – والتي من المتوقع أن تتراوح بين 0 و 4 مليارات دولار، مقارنة بـ 5ر3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021 – مخيبة للآمال.