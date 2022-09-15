تراجع طفيف لأسعار النفط .. و”برنت” دون 94 دولارًا

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الخميس، بعدما أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام الأسبوع الماضي، وسط مخاوف زيادة المعروض في الأسواق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.29% أو بنحو 29 سنتًا إلى 93.81 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.11% أو 12 سنتًا إلى 88.36 دولار للبرميل.

وأكد الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” في تصريحاته أثناء زيارته إلى “هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة “أوبك” أن حكومته مستعدة لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الذي يحتاج إليه في ظل أزمة الطاقة الراهنة.

وأوضحت وزارة الطاقة الأمريكية أن خطتها لإعادة تخزين إمدادات النفط الطارئة في البلاد لا تتضمن سعرًا محددًا، وأن مثل هذه التسليمات من غير المرجح أن تتم إلا بعد العام المالي 2023، بما يخالف تقارير سابقة تضمنت أن الإدارة الأمريكية تناقش شراء النفط في حالة هبوطه دون 80 دولارًا للبرميل.

على جانب آخر، أشارت شركة الاستشارات “أويل كيم” في وقت سابق إن وزارة التجارة الصينية قد توفر حصة تصدير وقود قدرها 1.5 مليون طن، حيث تخصص دفعة رابعة لزيادة صادرات البلاد التي انخفضت على مدار الفترة الماضية وساهمت في رفع أسعار الوقود.