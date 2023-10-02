تراجع قليل في درجات الحرارة ببعض المناطق مع استمرار فرص الأمطار الرعدية

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يُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بأن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في بعض مناطق المملكة السعودية، لكن تبقى الأجواء حارة بوجهٍ عام نهاراً ومعتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة على غرب المملكة، يتخللها ظهور سُحب رُكامية على بعض مرتفعات: عسير والباحة وشرق مكة المكرّمة وجنوب منطقة المدينة المنوّرة ويرافقها هطول أمطار مُتفاوتة مصحوبة بحدوث الرعد ونشاط في التيارات الهابطة.
ويكون الطقس رطباً على المناطق الساحلية الممتدة من جازان جنوباً حتى المدينة المنوّرة، مع فرص لتشكُّل الشبورة المائية (الضباب الخفيف) في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق.