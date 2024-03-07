تراجع مبيعات «آيفون» 24 % في الصين

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انخفضت مبيعات شركة «آيفون» بنسبة 24% في الصين، السوق الرئيس لها، خلال الأسابيع الستة الأولى من العام الجاري، حسب ما ذكر محللون من شركة «كاونتربوينت ريسرش». وذلك تحت ضغوط منافسة شرسة من الشركات المحلية في الصين «هواوي» و«أوبو» و«فيفو» و«شاومي».