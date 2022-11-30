تراجع مخزونات النفط الخام 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي

ارتفاع مخزون البنزين والمقطرات

وذكر التقرير أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.8 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات 4 ملايين برميل، فيما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات يوم الأربعاء، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 3.2 مليون برميل، حسب “أرقام”.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير تراجعت بنسبة 0.2% عند 83.03 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير 1.2% إلى 78.20 دولار.