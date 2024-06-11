“تراحم” الجوف تشارك في استقبال وخدمة صيوف الرحمن وتنفذ مبادرة لسقيا المساجد

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تشارك اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف “تراحم” في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة.

وشارك عدد من متطوعي اللجنة بالتعاون مع جمعية الحجاج والمعتمرين بمنطقة الجوف في استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر شمال المملكة بالهدايا والورود والكتيبات الإرشادية، وتوجيههم لمنطقة الخدمات وتوفير الوجبات وتنظيم سير المركبات وضمان راحة الحجاج حتى مغادرتهم المنطقة لأداء مناسك الحج.

من جهة أخرى نفذت “تراحم” مبادرة سقيا الماء للمساجد بمشاركة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، حيث تستهدف المبادرة تشجيع الطلاب بالمنطقة على العمل التطوعي وتعزيز روح التعاون وحب الخير لديهم.