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تراحم تقيمُ فعالياتٍ تزاماً مع الشهر العالمي لسرطان الثدي

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 أكتوبر 2022 - 10:22 مساءً

المناطق_تبوك

أقامت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة تبوك اليوم, فعالية شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي لمستفيدين ومنسوبي اللجنة، بالتعاون مع جمعية الرعاية الصحية وفريق نبض الحياة التطوعي, وذلك تزامناً مع الشهر العالمي لسرطان الثدي.

وتضمنت الفعالية, إقامة ندوة تثقيفية عن سرطان الثدي وعن أهمية الكشف المبكر, وطرح النسب والإحصائيات الحديثة وفق تقارير وزارة الصحة، بالإضافة إلى استعراض حالات التعافي من المرض, وتقديم الاستشارات الطبيبة والتحويل المباشر للمستفيدين والمنسوبين للكشف المجاني في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمنطقة.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 أكتوبر 2022 - 10:22 مساءً
صورة asmaa

asmaa

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