” تراحم عسير ” تعقد مؤتمرها الصحفي للجهات الإعلامية بالمنطقة للعام 2023م

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عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمنطقة عسير مؤتمراً صحفياً بمسرح الغرفة التجارية بأبها بمناسبة انطلاق اعمال اللجنة بمجلس إدارتها وفريق عملها الجديد تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك وإيماناً منها بضرورة الوصول الى كافة شرائح المجتمع بالمنطقة.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة تراحم عسير العقيد محمد بن عبدالرحمن الاحمري أن اللجنة أنشئت بقرار مجلس الوزراء منذ عام ١٤٢٢ هـ ومرت بالعديد من المراحل بالمنطقة ، إلى ان تم إعادة تشكيل مجلس إدارتها وانطلاق خطتها الاستراتيجية التي ترتكز بالمقام الاول على خدمة السجين وأهله وتقديم جميع سبل العون لهم .

من جانبه ذكر المهندس سعيد بن ظافر الاحمري المدير التنفيذي للجنة رؤية وأهداف ورسالة تراحم والتي تهتم في المشاركة في تطوير البرامج داخل السجون وإتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء وأسرهم مع إتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية المفرج عنهم بما يحول دون عودتهم إلى الجريمة كما استعرض مصفوفة الخدمات التي تقدمها اللجنة بشكل تفصيلي وشدٌد على أهمية خدمة المستفيدين وضرورة إيصال الخدمة لهم بكل يسر وسهولة تنفيذاً لتوجهات واستراتيجية تراحم الجديدة ، كما قال ان اللجنة سيكون لها دور كبير بالمنطقة من خلال تنفيذ العديد المبادرات والمشاريع على مستوى المنطقة والتي ستعود بالفائدة بمشيئة الله على اللجنة وكافة مستفيديها .