ترامب: بإمكاني وقف الحرب في أوكرانيا في يوم واحد

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يمكنه وقف الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد إذا أعيد انتخابه.

ونقلت اليوم الأحد شبكة سكاى نيوز عن ترامب قوله أمام حشد مبتهج في المؤتمر السنوي للقادة المحافظين، وهو مؤتمر يميني يستمر لمدة ثلاثة أيام ويقام في واشنطن العاصمة: “سأحل المشكلة وسأحلها بوتيرة سريعة. ولن يستغرق الأمر أكثر من يوم واحد. أعرف بالضبط ماذا أقول لكل واحد منهما”، في إشارة إلى طرفي الحرب.

وذكر ترامب أنه لن تكون هناك حروب أخرى ، وقال: “سأمنع الحرب العالمية الثالثة وبسهولة بالغة”.

كما وعد ترامب بإنقاذ أمريكا من التحول إلى “كابوس شيوعي بذيء”، من خلال التخلص من “الدولة العميقة”، وقلب سياسات الرئيس الامريكي الحالي، جو بايدن، في حال حصل على فرصة ثانية لتقلد أعلى منصب في البلاد.

وقال: “إذا أعدتوني إلى البيت الأبيض، سنكون أمة حرة. سينتهي حكمهم… إننا لم نعد دولة حرة. ليس لدينا صحافة حرة. ليس لدينا أي شيء حر”.

،ووصف ترامب نفسه بأنه الشخص الوحيد الذي يمكنه جعل أمريكا عظيمة من جديد.

وقال ترامب: “سأمحو الدولة العميقة تماما… سأطرد البيرقراطيين غير المنتخبين وقوى الظل ..”.