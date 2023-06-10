ترامب: بايدن يعمل على وضعي بالسجن لتجنب مواجهتي

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في أول كلمه له، توجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمناصريه، السبت، بعد توجيه لائحة اتهامات اليه ستؤثر على السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024 الرئاسية، قائلاً أن الرئيس “جو بايدن يعمل على وضعي بالسجن لتجنب مواجهتي”.

وهاجم ترامب من ولاية جورجيا أفراد من وزارة العدل الأمريكية ووصفهم بالفاسدين، مضيفاً “التهم الموجهة لي لن تمنعني من الترشح للرئاسة”.

كما قال “سأعود للرئاسة وسأجعل أمريكا عظيمة”، مضيفاً “الاتهامات الموجهة لي من وزارة العدل سخيفة كالتي سبقتها”.

وتابع “الاتهامات الموجهة لي رفعت من شعبيتي بنسبة كبيرة”، مشيرا ً إلى أنه سيكسب المعركة الانتخابية المقبلة بأرقام كبيرة، حسب تعبيره.

كذلك قال ترامب أن الجهات الفيدرالية لا يجب أن تشارك بمحاولة اتهامه، واصفاً الوثائق التي يملكها بأنها أرشيفية وليست سرية.

بايدن تلقى أموالاً من الصين

وأوضح في كلمته، أن الرئيس الحالي يحتفظ بوثائق سرية منذ أن كان نائبا لأوباما.

وقال “بايدن يحتفظ بـ 1800 صندوق مليئة بالوثائق السرية”، متهماً بايدن بتلقي أموالا من الصين للاحتفاظ بوثائق سرية.

إلى ذلك، هاجم الرئيس السابق تعامل إدارة بايدن مع أزمة المهاجرين على الحدود، كما بين أن انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان جعلها المصدر الأكبر للأسلحة الأمربكية.

37 تهمة جنائية

وتتضمن لائحة الاتهام التي نشرت الجمعة 37 تهمة بينها “الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي” و”عرقلة عمل القضاء” وتقديم “شهادة زور”.

ومع هذه الاتهامات الفدرالية له على خلفية احتفاظه بوثائق حكومية، يضع الرئيس السابق الجمهوري البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن.

ويواجه ترامب تحقيقا فدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في آب/أغسطس على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.

ويأتي الحدثان قبل أيام من مثول ترمب المفترض أمام محكمة في ميامي الثلاثاء في الجلسة الأولى في القضية.

نقاط ضعف

وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترامب “معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية للولايات المتحدة ولدول أجنبية، وبالبرامج النووية الأمريكية”. كما تتعلق تلك المعلومات بـ”نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري” وكذلك “خطط رد محتمل على هجوم أجنبي”.

ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل منها.

من جانبه، علق ترامب على شبكته “تروث سوشال”، قائلاً: “هذه لم تعد أميركا!”، مؤكدا أنه “لم يكن لديه يوما أي شيء يخفيه”.