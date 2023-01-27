ترامب يتحدى: أستطيع حل الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة

قطع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقدرته على حل الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة لو كان ما زال في منصبه.

وقال ترامب في منشور له على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي Truth Social إنه “يمكن تسوية الصراع في أوكرانيا باتفاق وليس بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف”.

وأضاف ترامب أنه لو كان حاليا في البيت الأبيض، لكان بإمكانه تحقيق تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

وخسر ترامب الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن، وهي النتيجة التي رفض ترامب الاعتراف بها.

وخلال فترة وجوده في البيت الأبيض التي استمرت 4 سنوات، جمعت علاقات طيبة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد علق في وقت سابق على تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا، قائلا إنه يجب إنهاء الصراع بصفقة، وعدم إرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف.

واعتبر ترامب أن الإجراءات الأمريكية قد تؤدي بالصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية.

وكانت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند قد قالت، أمس، إن الإدارة الأمريكية مستعدة للنظر في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على روسيا في حال الانخراط في محادثات جادة بشأن أوكرانيا.

وشددت على أن الولايات المتحدة تريد ضمان استعادة كييف السيطرة على الأراضي التي أصبحت جزءا من روسيا، أو التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

واعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن رسالة نولاند غير مقبولة بالنسبة لموسكو، وقال إن القرارات التاريخية لا يمكن أن تتغير من أجل وعود بمراجعة العقوبات.