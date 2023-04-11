ترامب يستأنف أمراً قضائياً يطلب من بنس الإدلاء بشهادته في هجوم الكابيتول

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استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمراً قضائياً يطلب من مايك بنس، نائبه إبان توليه رئاسة أمريكا الإدلاء بشهادته في تحقيق محقق خاص في جهود إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقدم محامو ترامب دعوى الاستئناف بعد حكم تحقيق وزارة العدل في مساعي تقويض الانتخابات التي خسرها لصالح جو بايدن، حيث سيتم تقديم المذكرات النهائية في الاستئناف بحلول 25 مايو، وفقاً للجدول الزمني الذي حددته المحكمة.

وأكد بنس الأسبوع الماضي أنه لن يستأنف الحكم الذي يطالبه بالإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى بشأن محادثاته مع ترامب قبل الهجوم على مبنى الكونجرس.

ويبحث التحقيق محاولات التدخل في الانتقال السلمي للسلطة من قبل ترامب، واحتفاظه بوثائق سرية في منتجع مار الاجو الذي يقيم فيه بفلوريدا بعد تركه منصبه واحتمال محاولته عرقلة تحقيق وزارة العدل.