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ترامب يعلن قرارا “مفاجئا” بشأن عودته لـ”تويتر”

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 20 نوفمبر 2022 - 10:01 صباحًا

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا ينوي العودة إلى “تويتر”، بغض النظر عن الاستطلاع الذي أجراه مالك الشبكة الاجتماعية إيلون ماسك.

وقال ترامب: “صوتوا بشكل إيجابي، ولكن لا تقلقوا. نحن لن نذهب إلى أي مكان، Truth Social خاصة”.

وأطلق مالك موقع “تويتر” إيلون ماسك في وقت سابق تصويتا على “إعادة” ترامب إلى “تويتر”، وتم تقديم إجابتين للمستخدمين بـ”نعم” أو “لا”.

وشارك 13 مليون مستخدم في الاستطلاع، أكثر من نصفهم (52.2٪) يؤيدون عودة ترامب إلى “تويتر”، فيما يجري التصويت منذ 18 ساعة، ومدته 24 ساعة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 20 نوفمبر 2022 - 10:01 صباحًا
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