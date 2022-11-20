ترامب يعلن قرارا “مفاجئا” بشأن عودته لـ”تويتر”

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا ينوي العودة إلى “تويتر”، بغض النظر عن الاستطلاع الذي أجراه مالك الشبكة الاجتماعية إيلون ماسك.