ترامب يقدم استئنافاً لإلغاء منعه من خوض الانتخابات التمهيدية في كولورادو

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استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالمحكمة العليا للولايات المتحدة لفرض مشاركته في الانتخابات التمهيدية في ولاية كولورادو، حسبما أعلنت حملة ترامب يوم الأربعاء.

وبهذه الخطوة، يسعى ترامب إلى إلغاء قرار صادر عن أعلى محكمة في كولورادو يقضي بأنه غير مؤهل لخوض الانتخابات التمهيدية للولاية بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021 وبالتالي لا يمكنه المشاركة في الانتخابات التمهيدية.

وفي 20 ديسمبر، قضت المحكمة العليا في كولورادو بأن ترامب غير مؤهل للانتخابات التمهيدية في الولاية المقررة يوم 5 مارس.

ويأمل ترامب في الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 والعودة إلى البيت الأبيض، لكن خصومه يحاولون إزالة اسمه من بطاقات الاقتراع في عدة ولايات.

ويعول منافسو ترامب على تعديل دستوري يستبعد الأشخاص من الانتخابات الذين حرضوا على “تمرد” ضد الدستور. وحتى الآن، لم ينجحوا إلا في كولورادو ومين.