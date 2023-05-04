ترامب: يمكنني إحلال السلام في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.. أمر سهل

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صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن تحقيق تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية أمر سهل، مشيرا إلى أنه يمكنه إحلال السلام في غضون 24 ساعة.